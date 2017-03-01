Елена Пидгрушная в седьмой раз завоевала звание лучшей спортсменки месяца в Украине

По итогам спортивного февраля Национальный олимпийский комитет признал капитана женской сборной Украины по биатлону Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой месяца, сообщает официальный сайт НОК.

Ее первого тренера Олега Бунта и старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепеца признали лучшими тренерами февраля.

Высокого признания НОК Олимпийская чемпионка Игр-2014 удостоена благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Читайте такжеСборная Украины завоевала серебро Чемпионата мира по биатлону в женской эстафетеВ женской эстафете Елена блестяще провела гонку на последнем ответственном этапе в напряженной борьбе с сильнейшими биатлонистками мира продемонстрировав свое высокое мастерство и профессионализм, невероятную жажду к победе. Опытный лидер сборной вместе с подругами по команде: Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Анастасией Меркушиной завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

Отметим, что для Елены Пидгрушной это уже седьмое высокое признание НОК.

Лидерами в этом рейтинге НОК остаются фехтовальщица Ольга Харлан – девять наград, и гимнаст Олег Вернєяв, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.