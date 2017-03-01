Елена Пидгрушная в седьмой раз завоевала звание лучшей спортсменки месяца в Украине
Больше наград завоевывали лишь фехтовальщица Ольга Харлан и гимнаст Олег Верняев.
По итогам спортивного февраля Национальный олимпийский комитет признал капитана женской сборной Украины по биатлону Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой месяца, сообщает официальный сайт НОК.
Ее первого тренера Олега Бунта и старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепеца признали лучшими тренерами февраля.
Высокого признания НОК Олимпийская чемпионка Игр-2014 удостоена благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
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Отметим, что для Елены Пидгрушной это уже седьмое высокое признание НОК.
Лидерами в этом рейтинге НОК остаются фехтовальщица Ольга Харлан – девять наград, и гимнаст Олег Вернєяв, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.