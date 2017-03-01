Из-за России две Олимпиады оказались испорченными - руководитель Антидопингового агентства США

Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт недоволен решением Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Апостроф со ссылкой на USA Today.

"Перед вами выступили чистые спортсмены, которые рассказали правдивые истории. Они служат для нас путеводной звездой и дают мотивацию в борьбе за чистый спорт и права честных спортсменов. Чтобы бороться с обманом, нужно понимать, где и что пошло не так. У нас есть пример существования государственной системы употребления допинга в России, которая поощрялась властями и включала в себя более тысячи спортсменов из 30 видов спорта. Из-за этого две Олимпиады оказались испорченными. МОК не применил санкции в отношении России, несмотря на явные доказательства и возражения чистых спортсменов со всего мира. Поэтому в Рио-де-Жанейро выступили десятки российских спортсменов, которые не прошли заслуживающей доверия проверки на допинг", - говорит Тайгерт.

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Как сообщал УНИАН, в Рио россияне завоевали 56 медалей - 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.