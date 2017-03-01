Свитолина из-за травмы снялась с теннисного турнира в Куала-Лумпур
Украинка едет на хардовую серию в США.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила выступления на турнире Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпур (Малайзия), сообщает Большой теннис Украины.
После победы над кореянкой Чан Су-Чон в первом раунде Свитолина снялась с турнира из-за повреждения ноги. Во время матча украинка играла с затейпированной ногой и обращалась к врачу. Из-за этих проблем Элина отказалась выйти на встречу второго круга.
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Напомним, перед этим Свитолина выиграла турниры в Тайване и Дубае и в настоящее время занимает десятое место мирового рейтинга и второе в чемпионской гонке.