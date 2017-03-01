Долгополов проиграл Чиличу в первом раунде теннисного турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) завершился матч первого круга теннисного турнира Abierto Mexicano Telcel серии АТР-500, в котором украинец Александр Долгополов проиграл хорвату Марину Чиличу и выбыл из борьбы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 0:6.

Украинец на равных провел с соперником первые два сета, сделав один "лишний" брейк во второй партии. Тем не менее, в решающем третьем сете он проиграл все три гейма на своей подаче и три гейма на подаче соперника - 0:6.

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Турнир в Акапулько проходит с 26 февраля по 5 марта.