Музычук проиграла вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

В Тегеране (Иран) завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахмтам, в котором украинка Анна Музычук проиграла Тань Чжунъи из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Счет в матче стал 0,5:1,5 очка.

Украинка играла черными фигурами и пыталась защищаться до 55-го хода. Но, после 56-го хода соперницы, признала свое поражение.

Таким образом, наша гроссмейстер уступает в счете после двух партий. Согласно регламенту соревнований, матч состоит из четырех партий с классическим контролем времени. В случае ничейного счета по итогам основных партий состоится тай-брейк, партии с укороченным контролем времени.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.