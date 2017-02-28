Украинская лыжница Шевченко заняла 44-е место в гоне на 10 километров Чемпионата мира

В Лахти (Финляндия) завершилась гонка на 10 км. с раздельным стартом в рамках Чемпионата мира по лыжным видам спорта, где лучшей из украинок стала Валентина Шевченко, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка заняла 44-е место.

Украинка преодолела дистанцию за 29 минут 26,9 секунды, отстав от победительницы на 4 минуты 02,0 секунды.

Татьяна Антипенко заняла 50-е место с отставанием в 4 минуты 26,4 секунды. Лада Нестеренко - 60-е место с отставанием в 5 минут 21,0 секунды, Юлия Кроль - 64-е место с отставанием в 6 минут 37,6 секунды.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Марит Бьорген из Норвегии, преодолевшая дистанцию за 25 минут, 24,9 секунды. Второее место у Шарлотт Калла из Швеции с отставанием в 41,0 секунды, третье - у Астрид Якобсен из Норвегии - 55,5 секунды отставания.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти проходит с 22 февраля по 5 марта.

В медальном зачете лидируют команды Норвегии (4-2-3), Германии (4-2-2) и России (2-2-0).

На счету сборной Украины пока нет ни одной награды.