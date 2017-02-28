Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Малайзии

В Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся матч первого круга теннисного турнира ALYA Malaysian Open серии WTA, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Су Женг Жанг из Южной Кореи, сообщает официальный сайт турнира.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.

Украинка имела преимущество на протяжении всего матча и достаточно легко прошла первую соперницу. На этом турнире Свитолина защищает свой титул, завоеванный в Куала-Лумпуре в 2016-м году.

Читайте такжеСвитолина официально стала 10-й ракеткой мираВо втором круге 10-я ракетка мира сыграет с Нао Хибино из Японии, которая в стартовом матче в упорной борьбе обыграла экс-одесситку Марину Заневскую, ныне выстуающую под флагом Бельгии - 7:5, 4:6, 6:2.

Кроме того, ранее в матче первого круга одесситка Катерина Козлова уступила Каи-Лин Жанг из Китая со счетом 6:7 (8:10), 2:6 и выбыла из борьбы.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Свитолина выиграла престижный турнир в Дубаи (ОАЭ).