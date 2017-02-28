Цуренко выиграла в первом круге теннисного турнира в Акапулько, Козлова проиграла на старте в Малайзии

В Акапулько (Мексика) завершился матч первого круга теннисного турнира Abierto Mexicano TELCEL, в котором украинка Леся Цуренко обыграла Хлоэ Паке из Франции, сообщает официальный сайт WTA.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1.

Украинка имела полное преимущество над соперницей на протяжении всего матча, который продлился меньше часа.

Следующей соперницей Цуренко на этом турнире может стать соотечественница Екатерина Бондаренко. В ночь на среду по киевскому времени она проведет матч с Юлией Гёргес из Германии.

Читайте такжеСвитолина официально стала 10-й ракеткой мираНа другом турнире WTA на этой неделе Alya WTA Malaysian Open, который проходит в Куала-Лумпуре (Малайзия), одесситка Катерина Козлова в первом же круге уступила Каи-Лин Жанг из Китая со счетом 6:7 (8:10), 2:6.

Здесь посев возглавляет 10-я ракетка мира Элина Свитолина, которая свой матч против Су Джонг Джанг из Южной Кореи проведет позже. В матче второго круга победитель этой пары сыграет против Нао Хибино из Японии, которая в стартовом матче в упорной борьбе обыграла экс-одесситку Марину Заневскую, ныне выстуающую под флагом Бельгии - 7:5, 4:6, 6:2.

Турниры в Мексике и Малайзии проходят с 27 февраля по 5 марта.