Матч Кубка Федерации по теннису Германия - Украина состоится в Штуттгарте

Национальная сборная Украины по теннису проведет матч против команды Германии в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации на кортах Porsсhe Arena в Штутгарте, сообщает Большой теннис Украины.

Это стадион, на котором традиционно проходит один из крупнейших турниров WTA.

Читайте такжеСборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннисуПримечательно, что 24 апреля на этом стадионе и начнется турнир WTA, в котором принимают участие практически все сильнейшие игроки мира.

Центральный корт Porshe Arena вмещает в общей сложности 4 800 зрителей. Арена имеет раздвижную крышу. Размеры игрового корта – 44 х 22 метра.

Покрытие для матча обозначено, как временное – Artificial clay (искусственный грунт).

Начало матчей: в субботу – в 12:00, в воскресенье – в 11:00 по местному времени.

Как сообщал УНИАН, две недели назад сборная Украины обыграла команду Австралии в матче II Мировой группы и вышла в плей-офф. В случае победы в матче с командой Германии украинки пробьются в восьмерку сильнейших команд мира турнира сезона-2018, где непосредственно разыгрывается Кубок Федерации