Украинские велосипедисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе
Татьяна Климченко праздновала победу в дисциплине скретч, а Любовь Басова принесла Украине «серебро» в индивидуальном спринте.
В американском Лос-Анджелесе состоялся заключительный четвертый этап Кубка мира по велотреку, на котором украинцы завоевали две медали, сообщает НОК Украины.
Наша Татьяна Климченко праздновала победу в дисциплине скретч, а Любовь Басова принесла Украине «серебро» в индивидуальном спринте.
Читайте такжеВелосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в УкраинеКроме этого, по итогам четырех этапов мирового Кубка определились сильнейшие спортсмены в общих зачетах. Так, сразу 5 украинцев заняли места в тройках призеров.
Любовь Басова стала первой в кейрине. Андрей Винокуров - 1-м в общем зачете индивидуального спринта и 3-м - в кейрине.
Первая ступенька в женском спринте у нашей Елены Стариковой, второе место в скретче - у Татьяны Климченко.