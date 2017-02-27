Украинские велосипедисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе

В американском Лос-Анджелесе состоялся заключительный четвертый этап Кубка мира по велотреку, на котором украинцы завоевали две медали, сообщает НОК Украины.

Наша Татьяна Климченко праздновала победу в дисциплине скретч, а Любовь Басова принесла Украине «серебро» в индивидуальном спринте.

Читайте такжеВелосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в УкраинеКроме этого, по итогам четырех этапов мирового Кубка определились сильнейшие спортсмены в общих зачетах. Так, сразу 5 украинцев заняли места в тройках призеров.

Любовь Басова стала первой в кейрине. Андрей Винокуров - 1-м в общем зачете индивидуального спринта и 3-м - в кейрине.

Первая ступенька в женском спринте у нашей Елены Стариковой, второе место в скретче - у Татьяны Климченко.