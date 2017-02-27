Украинская шашистка Мотричко завоевала серебро чемпионата Европы в блице
14:31, 27 февраля 2017Другое
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Наша спортсменка стала второй в споре с двумя россиянками.
Мотричко стала вице-чемпионом Европы / imsa2016.fmjd.org
Первую медаль в копилку сборной Украины по шашкам в 2017-м году принесла международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.
Читайте такжеУкраинская шашистка Мотричко выиграла женский Riga Open Letland 2017После завершения открытого международного турнира Cannes Open - 2017 в Каннах состоялся Чемпионат Европы по блицу среди женщин по шашкам -100. Виктория Мотричко заняла второе место в борьбе с россиянками Натальей Шестаковой и Анной Чупровой.
В итоговой таблице Мотричко опередила Чупрову,но отстала от Шестаковой.
Как сообщал УНИАН, ранее Мотричко стала победительницей среди женщин в турнире Cannes Open - 2017.
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