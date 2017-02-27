Свитолина официально стала 10-й ракеткой мира

12:18, 27 февраля 2017
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Украинская теннисистка впервые поднялась в десятку сильнейших в мире.

Победа в Дубаи позволила Свитолиной первой из украинок войти в Топ-10 мирового рейтинга / dubaidutyfreetennischampionships.com

Женская теннисная ассоциация опукбликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира, в котором украинка Элина Свитолина находится на 10-м месте, сообщает WTA

У нашей спортсменки 3890 очков и она по сравнению с рейтингом недельной давности поднялась на три строчки вверх - с 13-го места.

Читайте такжеСвитолина выиграла престижный теннисный турнир в ДубаиВ "чемпионской гонке" - рейтинге, который учитывает результаты только текущего сезона - украинка занимает 2-е место вслед за победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Сереной Уильямс.

Свитолина впервые в карьере поднялась в Топ-10 сильнейших теннисистов мира. Более того, она стала первой украинкой в истории, которая вошла в десятку сильнейших. Среди представителей Украины только Андрею Медведеву удавалось показать лучший результат в одиночном разряде - 4-е место в мужском рейтинге ATP. 

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Теги: #рейтинг#Свитолина#теннис