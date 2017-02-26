Украинка Мотричко выиграла шашечный турнир среди женщин во Франции

Во Франции завершился традиционный престижный международный турнир по шашкам-100 в Каннах Cannes Open 2017,который проходит ежегодно в знаменитом каннском Дворце кинофестивалей, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.

Международный гроссмейстер Виктория Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин.

Наша шашистка набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович(Беларусь) - 9 и Наталью Шестакову (Россия) - 9.

Мотричко выиграла 3 партии, 4 партии завершились вничью и однажды оступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из России - в 6-м туре.

Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.