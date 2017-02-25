Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Дубаи
20:39, 25 февраля 2017Другое
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Украинка обыграла в финале Каролин Возняки из Дании.
Свитолина выиграла турнир в Дубаи / dubaidutyfreetennischampionships.com
В Дубаи (ОАЭ) завершился теннисный турнир Dubai Duty Free Championships, где в финальном матче украинка Элина Свитолина обыграла Каролин Возняки из Дании, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.
Украинка имела преимущество на протяжении всего матча. Если в первом сете наша спортсменка сделал один "лишний брейк", то после перерыва соперница "поплыла" и не сумела противопоставить нашей спортсменке практически ничего.
Благодаря этой победе Свитолина в понедельник впервые в карьере поднимется в Топ-10 мирового рейтинга WTA.
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