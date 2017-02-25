Украинский призер ОИ-2016 пятиборец Тимощенко завоевал серебро этапа Кубка мира в США

Наш спортсмен занял 2-е место на турнире в Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе (США) проходит первый этап Кубка мира по современному пятиборью сезона-2017, где серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио-де Жанейро, 30-летний украинец Павел Тимощенко занял 2-е место, сообщает НОК Украины. Результат нашего спортсмена 1445 очков. Победил венгр Бенце Деметер, опередив украинца на 5 очков. Тройку призеров замкнул чемпиона ОИ-2016 россиянин Александр Лесун (1419). Еще один украинец Павел Зведенюк занял 12-е место (1391).

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