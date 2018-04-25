Шашист Аникеев: Международной федерации шашек не понравилось, что я везде мелькаю в вышиванке… Открыто в вину это никто не вменял, но в кулуарах об этом говорили

В ноябре прошлого года украинский шашист Юрий Аникеев был дисквалифицирован Международной федерацией шашек сроком на один турнир – чемпионат Европы. Спустя два месяца, в январе 2017 года, последовали новые и гораздо более суровые санкции – дисквалификация на три года. МФШ, которую возглавляет россиянин Владимир Лангин, не понравилось, как украинец отреагировал на первую дисквалификацию. В федерации считают, что Аникеев нарушил нормы организации, позволяя себе «не соблюдать «Этический кодекс». «Аникеев встал на путь лжи и оскорблений в СМИ», - отмечалось в релизе, посвященном второй и более длительной дисквалификации спортсмена.

УНИАН поговорил с Юрием Аникеевым о предыстории конфликта, его видении последних событий, связанных с дисквалификацией, и будущем нашего спортсмена в соревнованиях под эгидой МФШ.

Юрий, прежде всего, расскажите предысторию своих взаимоотношений с Международной федерацией шашек. Почему начался конфликт, с какими претензиями к федерации вы выступали в своих статьях и интервью?

В ноябре 2016 года в Грузии состоялся чемпионат Европы по шашкам-64, который проводила МФШ. Я был чемпионом Украины, также я являюсь экс-чемпионом мира по шашкам-64. Украинская федерация шашек подала заявку в МФШ, в которой я шёл под первым номером. Я купил билет и готовился к поездке. Но буквально через пару недель после подачи заявки, в середине октября, в ночь перед поездкой на чемпионат Европы в Турцию по другим шашкам - стоклеточным, я узнаю, что МФШ меня не допускает к чемпионату Европы в Грузии. Для меня это был шок! Обоснования своего решения они не привели. На сайте значилось: «за случаи публикации информации, которая наносит вред имиджу МФШ».

Что вам вменяли в вину, когда дисквалифицировали с прошлогоднего чемпионата Европы в первый раз?

Руководство МФШ позже пояснило, что вменило мне в вину какие-то мои публикации в социальных сетях и, самое интересное, - интервью Фонду развития русских шашек, в котором я рассуждал о шашках-64. Президент МФШ является членом правления этого Фонда. Речи о федерациях там вообще не шло. Да и, в принципе, выходит, что сами взяли интервью, а потом за него же и дисквалифицировали? То есть, каких-то внятных аргументов я так и не услышал

Позже дисквалификацию продлили и уже на гораздо более длительный срок. С чем это связано?

Мы все-таки поехали в Грузию и пытались включиться в турнир. Но столкнулись там с полным беззаконием. В своем решении МФШ отмечала, что не допускает меня на 1 турнир, но в Грузии, по факту, было 3 отдельных чемпионата Европы, в разных видах программы. Когда мы обратили на этот факт внимание руководства федерации, то реакция была потрясающей. Они заявили: «Мы не допускаем тебя ко всей Грузии!». Фактически, не выполнили свое же решение. Позже, в различных интервью, я пояснял эту ситуацию. Но в МФШ простой принцип - чем сильнее ты сопротивляешься, тем жестче будут санкции. Они даже предлагали мне бесплатный прием на 3 турнирах, включая следующий чемпионат мира, в который допускали без отбора. Вначале без всяких объяснений дисквалифицируем, а потом что-то предлагаем. Как это называется? Естественно, я на такие условия не пошел. МФШ лично со мной на контакт не выходит, на данный момент они не предоставили никакого официального документа, в котором бы обосновали дисквалификацию. Какая-то показательная расправа!

Вы стали чемпионом мира 2016 года по международным шашкам-100 в быстрой программе. Есть ли сейчас возможность защитить свой титул на следующем подобном соревновании?

Конечно, есть. По шашкам-100 чемпионаты проводит Всемирная шашечная федерация (ФМЖД). МФШ проводит турниры только по шашкам-64, причем, преимущественно, именно по русским шашкам.

Чиновники международной федерации вас просили не одевать вышиванку, когда вы выходили на партии очередного международного турнира?

Не совсем так. В МФШ не понравилось, что я везде мелькаю в вышиванке. Видимо, у них к ней какое-то неправильное отношение. Открыто в вину это никто не вменял, но в кулуарах об этом говорили.

Что конкретно подразумевает под собой дисквалификация? Можете ли вы, например, участвовать в международных коммерческих турнирах? Или вам запрещена любая деятельность в шашках?

Как я уже сказал выше, еще есть федерация ФМЖД, она развивает все виды шашек: 100 и различные виды шашек-64 – русские, бразильские, английские, турецкие. Но упор делается именно на 100-клетки, которые считают международными. Руководители МФШ несколько лет назад заявили, что они выходят из ФМЖД, и будут развивать шашки-64 отдельно. Такой себе шашечный «сепаратизм». То есть, МФШ лишила меня права играть лишь в своих турнирах.

Какова, вообще, «цена вопроса»? Шашки, мягко говоря, не самый популярный вид спорта в мире. Сколько игрок может заработать за год хороших выступлений на международной арене?

МФШ неплохо финансируется, такое ощущение, что на правительственном уровне. Главные их турниры проходят с неплохими призовыми фондами. Например, на следующем чемпионате мира, который в 2017 году состоится в Санкт-Петербурге, запланировано, по предварительным данным, около 80 000 долларов призовых. Но дело не только в финансах. Для спортсмена более важным являются победы – это вообще весь смысл спортивной жизни. В Грузии я написал официальное заявление, в котором отказывался от возможных призовых денег ради участия в турнире. Важнее для меня было стать там чемпионом! Но они все равно не допустили к соревнованиям…

Каковы ваши личные отношения с соперниками, ведущими шашистами мира? Насколько поддерживают вас в нынешнем конфликте игроки из других стран, как относятся к вам те же шашисты России?

Даже в России все неоднозначно. В 2016 году ФМЖД провела чемпионат мира в Бразилии по шашкам-64. Чемпионом того турнира стал выдающийся шашист из России – Александр Георгиев, а призером стал его соотечественник, не менее выдающийся – Александр Шварцман. Так вот, МФШ заявила, что чемпионат мира в Бразилии она не признает, и к тем, кто там будет играть, будет применять санкции. То есть, МФШ дисквалифицирует всех подряд.

Что касается отношений, не все так просто. Даже в Украине далеко не все встали на мою сторону. Шашистам важнее иметь возможность участвовать в соревнованиях, все хотят поехать в тот же Санкт-Петербург на чемпионат мира. Поэтому многие помалкивают, чтобы и их вдруг не дисквалифицировали. Личное благо для многих важнее справедливости. В этом вопросе пострадал только я, у остальных жизнь продолжается без изменений.

Но те, кто не боится открыто высказывать свою позицию, естественно поддерживали. С дисквалификацией многие не согласны, проблема в том, что мало кто готов к реальным действиям. Известный литовский шашист, шашечный композитор – Алгимантас Качюшка на шашечном форуме заявил следующее: «Не допустить на чемпионат Европы Ю. Аникеева за то, что он пропагандирует шашки (именно так. Пропаганда - это не только "хвалебные тексты"), выдвигает актуальные вопросы и проблемы шашек (разных видов) - по моему мнению, какой то абсурд. Ю. Аникеев - один из немногих (есть еще несколько) сравнительно молодых шашистов, которым явно не безразлична судьба шашек и, самое главное, они "не сидят молча" (http://shashki.com/PNphpBB2-viewtopic-t-2581-postdays-0-postorder-dec-start-165.html).

Сейчас вы пытаетесь доказать незаконность действий МФШ в различных инстанциях. Вы уже обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

Лозанна – дорогое дело. Собираем деньги.

Насколько вам помогает в этом вопросе Украина - профильное Министерство молодежи и спорта, Федерация шашек Украины?

Министр спорта Украины Игорь Жданов сразу включился в процесс, еще перед Грузией, назвав действия МФШ спортивным терроризмом. В Министерствет считают решение о дисквалификации политическим. Обещают помочь со сбором средств. Будем надеяться. Федерация шашек Украины также оказывает поддержку. За что всем им я очень благодарен.

Чем вы будете заниматься в ближайшее время в Украине или за рубежом? Можете ли вы участвовать в соревнованиях по шашкам-64 внутри страны?

Что касается национальных турниров, то дисквалификация подразумевает мое полное отстранение, включая и национальные чемпионаты. Но я планирую играть в чемпионате Украины. В таком случае, получается, у МФШ должны уже быть претензии ко всей Федерации шашек Украины.

Кирилл Стадниченко