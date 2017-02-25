Долгополов прервал матч теннисного турнира в Рио из-за травмы и не смог выйти в полуфинал

В ночь на субботу в бразильском Рио-де-Жанейро состоялись матчи 1/4 финала теннисного турнира Rio Open by Claro, в одном из которых украинец Александр Долгополов досрочно прекратил борьбу против Пабло Каррено Буста (Испания), сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился при счете 6-7(4) 7-6(2) 0-1.

Украинец снялся с матча после двух часов, проведенных на корте, против четвертой ракетки турнира. Напомним, на прошлой неделе Долгополов и Каррено Буста встретились на полуфинальной стадии на соревнованиях в Буэнос-Айресе, где киевлянин выиграл и впоследствии стал чемпионом.

Читайте такжеСвитолина обыграла вторую ракетку мира на турнире в ДубаеНа сей раз в 12-м гейме стартового сета Александру не удалось реализовать сетбол и на тайбрейке партию выиграл испанец. Уже во втором сете Долгополов отыгрывается с матчбола, чтобы перевести игру на тайбрейк, где украинец отдал сопернику только два розыгрыша.

Потеряв гейм на своей подаче в начале решающей партии (Каррено Буста вел 40-0 во втором гейме этого сета) Долгополов принимает решение закончить борьбу.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 19 по 26 февраля.