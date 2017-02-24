Стаховский и Марченко проиграли на турнире в Марселе, Долгополов вышел в четвертьфинал в Рио

В Марселе и Рио-де-Жанейро завершились матчи 1/8 финала теннисных турниров серии АТР, где Сергей Стаховский и Илья Марченко уступили во Франции, а Александр Долгополов выиграл в Бразилии, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На турнире в Рио Долгополов в 1/8 финала встречался с аргентинцем Хорасио Себаллосом и провел крайне трудный матч. Лучший теннисист Украины согласно рейтингу АТР (50-я ракетка мира) выиграл первый сет на тай-брейке, затем проиграл вторую партию, но сумел решить исход матча в свою пользу в третьем решающем сете - 7:6 (4), 4:6, 6:4.

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В свою очередь, на турнире в Марселе, находящиеся в конце первой - начале второй сотни рейтинга Стаховский и Долгополов противостояли занимающим 11-12-е места в рейтинге французам Гаэлю Монфису и Жо-Вилфриду Тсонге. оба украинца уступили хозяевам турнира достаточно легко.

Стаховский проиграл Монфису со счетом 1:6, 4:6, а Марченко - Тсонге - 3:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, турниры в Марселе и Рио проходят с 20 по 26 февраля.