Южненский "Химик" выбыл из волейбольного еврокубка в 1/8 финала

Южненский волебольный «Химик» уступил сербской «Визуре» в матче 1/8 финала Кубка ЕКВ и завершил борьбу в соревнованиях, сообщает официальный сайт клуба.

Матч завершился со счетом 2:3.

Согласно решению ЕКВ – после неявки сербской команды на матч, запланированный в Южном 7 февраля - победитель пары определялся по итогам игры на нейтральной площадке в боснийском городе Брчко, что в 170 км от Белграда.

Проиграв первую партию, южненская команда выиграла две следующие с одинаковым счетом 25:23. Впрочем, четвертый и пятый сеты остались за «Визурой», которая и вышла в четвертьфинал турнира.

Отметим, что все еврокубковые матчи «Химика» в этом сезоне были пятисетовыми.

«Химик» прервал свою серию из четырех еврокубковых сезонов, когда постоянно выходил в четвертьфинал.

«Визура» (Белград) – «Химик» - 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8)

«Визура»: Цирович 6, Лазович 16, Кочич 12, Эрич 21, Лозо 14, Алексич 18; Пусич (л), Веселинович. Тренер – Йовица Цветкович.

«Химик»: Дрозд 8, Политанская 6, Дудник 7, Молодцова 7, Чернуха 17, Томич 12; Степанчук (л), Сильченкова 1, Немцева. Тренер – Андрей Романович.

Судьи: М.Янакиев (Болгария), А.Баткаи-Катона (Венгрия).

Продолжительность матча: 117 мин. (21+29+28+24+15).