Тренеры национальных сборных Украины будут получать до 30 тысяч гривен в месяц - Минмолодьспорт

Министерством молодежи и спорта Украины разработан проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка выплаты надбавки тренерам штатной команды национальных сборных команд Украины по олимпийским видам спорта», сообщает официальный сайт Министерства со ссылкой на министра Игоря Жданова.

Принятие Постановления позволит существенно повысить оплату труда выдающихся тренеров Украины, которые являются членами штатных сборных команд, до 30тысяч гривен в месяц.

В ближайшее время Правительство планирует рассмотреть этот документ.

Читайте такжеМинмолодьспорта Украины сделает все для защиты прав шашиста Аникеева, министр - ходотайствует о высокой государственной награде для спортсмена «Благодаря совместным усилиям Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета Украины, лично Сергея Бубки и неравнодушных народных депутатов – необходимые для этого средства в размере 63,6 млн грн. предусмотрены в госбюджете на 2017 год. Это бюджетная программа Минмолодьспорта: «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта», – отметил Игорь Жданов.

Министерство молодежи и спорта намерено уделять особое внимание созданию достойных условий для работы выдающихся тренеров, которые работают с национальными сборными командами Украины.