Лыжник из Венесуэлы развеселил публику на Чемпионате мира

В Финляндии стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам, где на дистанции 10 км. из Венесуэлы Адриан Солано смог проехать только чуть более шести киллометров, сообщается на странице Sopel в YouTube.

Лыжник продемонстрировал весьма "оригинальную" технику прохождения трассы, неоднократно падал по ходу дистанции и не сумел доехать до финиша, сойдя с дистанции за 3,9 км. до финиша.

Отставание Солано от лидера на момент завершения им дистанции составляло более 38 минут.

Чемпионат мира-2017 по лыжным видам спорта проходит в Финляндии с 22 февраля по 5 марта.