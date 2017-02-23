Лыжник из Венесуэлы развеселил публику на Чемпионате мира
14:56, 23 февраля 2017Другое
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Спортсмен за 6,1 киллометра на трассе умудрился отстать от лидера гонки на 38 минут.
Чемпионат мира по лыжным гонкам продлится до 5 марта / skisport.ru
В Финляндии стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам, где на дистанции 10 км. из Венесуэлы Адриан Солано смог проехать только чуть более шести киллометров, сообщается на странице Sopel в YouTube.
Лыжник продемонстрировал весьма "оригинальную" технику прохождения трассы, неоднократно падал по ходу дистанции и не сумел доехать до финиша, сойдя с дистанции за 3,9 км. до финиша.
Отставание Солано от лидера на момент завершения им дистанции составляло более 38 минут.
Чемпионат мира-2017 по лыжным видам спорта проходит в Финляндии с 22 февраля по 5 марта.
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