Будапешт отказался от статуса города-претендента на проведение Олимпиады-2024

Венгерское правительство приняло решение отказаться от участия столицы страны Будапешта в конкурсе на право проведения летней Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, сообщает Reuters.

Решение было принято после встречи между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном мэром столицы Иштваном Taрлошем и руководством Олимпийского комитета Венгрии.

Читайте такжеНОК Италии отозвал кандидатуру страны на проведение Игр-2024Мэр Будапешта заявил, что к решению вопроса о выходе из "олимпийской гонки" подтолкнула петиция от оппозиции в поддержку проведения местного референдума по этому вопросу, которая собрала 250 тысч подписей.

В свою очередь, в МОК заявили, что будут ждать официального уведомления от Национального олимпийского комитета страны, единственного органа, который может официально отозвать предложение.

Как сообщал УНИАН, столица ОИ-2024 будет выбрана летом 2017-го года.