Бондаренко проиграла датчанке Возняки на теннисном турнире в Дубаи, Свитолина вышла в следующий круг

В Дубаи (ОАЭ) состоялись матчи очередного игрового дня теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в рамках которого в центральном матче дня Екатерина Бондаренко проиграла Каролин Возняки из Дании, а Элина Свитолина вышла в следующий круг турнира, сообщает официальный сайт.

Бондаренко и Возняки сыграли очень упорный матч, проведя на корте в общей сложности более двух часов. Бондаренко выиграла первую партию со счетом 6:3, а в дальнейшем позволила более титулованной сопернице перехватить инициативу и довести дело до логичной победы - 2:6, 3:6.

В свою очередь, Элина Свитолина противостояла американке Кристин МакХале и проиграла первую партию со счетом 4:6. Но, в свою очередь, сумела перехватить инициативу и выиграть два последующих сета и матч - 6:4, 6:3.

В следующем раунде соревнований - 1/4 финала - украинка сыграет с Лорен Дэвис из США.

Как сообщал УНИАН, турнир в Дубаи прохдит с 19 по 26 февраля.