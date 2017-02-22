Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2018

Во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины президент НОК Сергей Бубка подписал официальный документ, который подтверждает участие Украины в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Именно подпись главного олимпийца страны свидетельствует о том, что национальная команда примет участие в главных стартах четырехлетия.

Отметим, что по традиции подобные приглашения получают все страны-участницы мирового олимпийского движения.

«Осталось чуть меньше года до Игр-2018, а потому в это непростое время особенно важно объединиться, консолидировать все усилия и ресурсы и обеспечить надлежащую подготовку наших спортсменов к Олимпийским играм в Южной Корее», - подчеркнул Сергей Бубка.

Президент НОК напомнил, что начиная с ноября 2016 года и до февраля 2018 года Национальный олимпийский комитет будет выплачивать 26 стипендий ведущим спортсменам по зимним видам для подготовки к Играм. Общий бюджет программы составляет 6 миллионов гривен.

«Бесспорно, основная нагрузка в процессе подготовки и ее финансировании лежит на Министерстве молодежи и спорта и национальных федерациях, но Олимпийский комитет никогда не остается в стороне и готов всегда подставить свое надежное плечо», - отметил Сергей Бубка.

В работе Исполкома НОК принял участие и Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. Девиз Игр - «Страсть объединяет». Планируется, что участие в Олимпийских играх-2018 примут представители из 95 стран мира, которые разыграют медали в 7 видах спорта (15 дисциплинах).

Сейчас идет квалификационный отбор для участия в Играх, который завершится 15 января 2018 года. На 28 января запланирована окончательная подача спортивных заявок.