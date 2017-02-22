Долгополов выиграл у испанца Ферреро в первом круге теннисного турнира в Рио-де-Жанейро

В столице Олимпийских игр-2016 бразильском Рио-де-Жанейро состоялись матчи первого круга теннисного турнира Rio Open by Claro, в одном из которых украинец Александр Долгополов обыграл Давида Феррера из Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 22 минуты.

Читайте такжеДолгополов вернулся в Топ-50 сильнейших теннисистов мираЗа это время Долгополов сделал 5 эйсов (потив одного у соперника), 5 двойных ошибок - столько же у Феррера и подал 44 процента удачных первых подач против 52 процентов у испанца.

Во втором круге лучший украинский теннисист согшласно мировому рейтингу (50) будет противостоять Хорассио Себаллосу из Аргентины.

Турнир в Рио проходит с 20 по 26 февраля.