Свитолина и Бондаренко выиграли матчи на теннисном турнире в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился очередной игровой день теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в рамках которого свои матчи выиграли Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе украинки вышли в третий круг соревнований - 1/8 финала.

Бондаренко должны была противостоять экс-второму номеру мирового рейтинга Гарбинье Мугурузе из Испании, но мтач получился недолгим. При счете 4:1 в пользу украинки в первом сете спортсменка прекратила борьбу.

Читайте такжеСтаховский и Марченко вышли во второй круг теннисного турнира в Марселе В свою очередь, Свитолина провела полноценный матч против китаянки Сайсай Женг и выиграла со счетом 7:5, 6:1.

В матча 1/8 финала соревнований Бондаренко встретися с Каролин Возняки из Дании, а Свитолина - с Кристиной МакХэйл из США.

Турнир в Дубаи походит с 19 по 26 февраля.