Анна Музычук вышла в полуфинал Чемпионата мира по шахматам

В Тегеране (Иран) завершились вторые партии матчей 1/4 финала Чемпионата мира по шахматам, где в одной из пар украинка Анна Музычук обыграла Антоанетту Стефанову из Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка накануне выиграла первую партию белыми фигурами, а сегодня свела вничью вторую партию черными - 1,5:0,5 очка.

В полуфинале соперницей Музычук станет Александра Костенюк из России, которая с таким же счетом 1,5:0,5 очка обыграла Шигун Ни из Вьетнама.

Основные партии 1/2 финала состоятся 23-24 февраля, тай-брейк (партии с укороченным контролем времени), при необходимости, 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.