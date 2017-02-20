Бондаренко вышла во второй круг турнира в Дубаи, Цуренко выбыла на старте

В Дубаи прошли матчи первого круга теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в которых Екатерина Бондаренко выиграла, а Леся Цуренко проиграла и выбыла уже на старте, сообщает официальный сайт соревнований.

Бондаренко встречалась с Ариной Сабаленко из Беларуси и выиграла в упорной борьбе в трех партиях - 4:6, 6:4, 6:3.

Читайте такжеДолгополов вышел во второй круг Australian Open, Бондаренко выбывает уже на стартеМатч продолжался 1 час 40 минут. Украинка сделала 7 эйсов против 2 у соперницы. Кроме того, на счету нашей спортсменки 6 двойных ошибок, а у соперницы - всего три. Также наша спортсменка подала 57 процентов первых подач, против 50 - у соперницы.

В свою очередь, Цуренко проиграла Шуай Пенг из Китая - 1:6, 1:6.

Турнр в Дубаи проходит с 19 февраля по 4 марта.