Долгополов вернулся в Топ-50 сильнейших теннисистов мира

13:36, 20 февраля 2017
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Украинец поднялся на 16 позиций после победы на турнире в аргентинском Буэнос-Айресе.

Долгополов выиграл первый турнир за пять лет / argentinaopenatp.com

Украинец Александр Долгополов поднялся в новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов на 16 мест и замкнул Топ-50 сильнейших игроков мира, сообщает официальный сайт ATP world tour.

На данный момент на счету украинца 875 очков. Свой скачок в рейтинге он совершил благодаря победе на турнире в Буэнос-Айресе, который завершился в воскресенье вечером.

Еще один украинец Илья Марченко опустился с 90-го на 93-е место, а Сергей Стаховский, как и ранее, находится на 107-й позиции.

В Топ-10 мирового рейтинга на этой неделе произошло одно изменение. Француз Гаэль Монфис опустился с 10-го на 12-е место и уступил свою позицию Давиду Гоффину из Бельгии.

ATP Rankings

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11540

2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9825

3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695

4 (4) Милош Раонич (Канада) 4930

5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4730

6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4115

7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3410

8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3375

9 (9) Роджер Федерер (Швейцария) 3260

10 (11) Давид Гоффен (Бельгия) 3245

…50 (66) Александр Долгополов (Украина) 875

…93 (90) Илья Марченко (Украина) 604

…107 (107) Сергей Стаховский, (Украина) 535

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