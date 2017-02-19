Долгополов выиграл теннисный турнир в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился финальный матч теннисного турнира Argentina Open серии ATP-250, в котором украинец Александр Долгополов обыграл японца Кеи Нисикори, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 7:6 (4), 6:4.

Нисикори на равных провел первую партию с украинцем, где уступил только на тай-брейке, а во втором сете наш спортсмен сумел сделать "лишний" брейк и довел матч до победы.

Таким образом, Долгополов выиграл свой третий турнир в карьере. Ранее это были с оревнования в Умаге (Хорватия, 2011) и Вашингтоне (США, 2012).

Кроме того, на следующей неделе он вернется в Топ-50 мирового рейтинга.