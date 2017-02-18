Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

21:33, 18 февраля 2017
Другое
238

Украинец в двух партиях обыграл Каррено-Бусту из Испании. 

Долгополов сыграет в финале турнира в Аргентина / argentinaopenatp.com

В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился полуфинальный матч теннисного турнира  Argentina Open серии ATP World Tour 250, в котором Александр Долгополов обыграл Пабло Каррено-Буста из Испании. сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.

Соперник на равных сражался с украинцем до счета 5:5 в первом сете. Затем Долгополов выиграл два гейма подряд, поведя не только в общем счете в матче, но и, что гораздо более важно, завладев психологическим преимуществом. 

Читайте такжеТеннисист Долгополов впервые за год сыграет в полуфинале турнира АТРВторая партия проходила в гораздо более спокойной обстановке и с полным преимуществом украинца - 6:2.

В финале Долгополов сыграет с победителем второго полуфинала Кеи Нишикори - Карлос Берлок.

Как сообщал УНИАН, турнир в Аргентине длится с 11 по 19 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter