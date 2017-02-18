Анна Музычук вышла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

19:49, 18 февраля 2017
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Украинка выиграла обе партии у Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама.

Анна Музычук дошла до четвертьфинала ЧМ в Тегеране / tehran2017.fide.com

В Тегеране (Иран) завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по шахматам, в одной из которых украинка Анна Музычук выиграла во второй раз подряд у Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама и завершила матч со счетом 2:0 в свою пользу, сообщает официальный сайт турнира.

Накануне украинка выиграла белыми фигурами. Сегодня же она повторила свой успех чёрными.

В четвертьфинале Музычук встретится с Антоанеттой Стефановой из Болгарии,которая также в двух партиях одолела Нино Хуцидзе из Грузии со счетом 1,5:0,5 очка.

Анна Музычук остается единственной украинкой, кто продолжает борьбу в чемпионате мира.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.

 Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

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