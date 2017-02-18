Мужская сборная Украины попала в шестерку сильнейших эстафеты ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 6-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда выступала в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный.

Украинцы в первой половине гонки были в числе лидеров благодаря хорошему ходу по дистанции и точной стрельбе. Прима допустил 1 промах на "лежке", использовав дополнительнй патрон, и без промахов - в трельбе стоя. На финише своего этапа он занял 5-е место с 13,9 секунды отставания от лидера команды Германии. На втором этапе Семенов не промахнулся ни разу на двух стрельбах, прийдя на финиш на 3-м месте с отставанием от лидера сборной Италии в 7,9 секунды.

А вот Владимир Семаков допустил два промаха в стрельбе лежа и уже на первой трети своего этапа отставал от новых лидеров из сборной России на 20 секунд. В стрельбе стоя он доустил еще один промах и отставал от лидера уже на 35,7 секунды. А на финише этапа - на 31,1 секунды, 5-е место.

На последнем этапе Дмитрий Пидручный в лежке поразил все пять мишеней из максимально возможных 8 патронов, едва не уйдя на штрафной круг. А в "стойке" повторил тот же результат - три промаха и 8 патронов. Впрочем, ни одного штрафного круга украинцы так и не пробежали.

В итоге, наша команда заняла 6-е место с отставание в 1,41,3 секунды.

Победителем гонки стала сборная России - 1 час 14 минут 15,0 секунды. Второе место у команды Франции - 5,8 секунды отставания, третье - у сборной Австрии 20,1 секунды.