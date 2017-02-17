Сборная Украины завоевала серебро Чемпионата мира по биатлону в женской эстафете

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Наши спортсменки достаточно ровно прошли дистанцию и, главное были точны на огневых рубежах. Украинки потратили всего четыре дополнительных патрона, ни разу не заехав на штрафной круг.

Варвинец на своем этапе допустила один промах при стрельбе в положении стоя 0+1, Джима - по одному промаху на обеих стрельбах (1+1), Меркушина - один промах в положении лежа (1+0), а Пидгрушная не промахнулась ни разу.

После последней стрельбы на финиш украинки устремились в компании пяти команд, находясь на 3-м месте в восьми секундах отставания от лидера - сборной Германии.

В итоге, немки победили с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, Украинки отстали на 6,4 секунды. Бронза на счету сборной Франции - 8,1 секунды отставания.

Медаль женской эстафетной команды стала первой для сборной Украины на ЧМ в Хохфильцене.