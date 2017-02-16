Семенов попал в пятерку лучших индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов попал в пятерку лучших спортсменов, сообщает Федерация биатлона Украины.

Семенов лучше других соперников воспользовался ошибкой в лежке записного фаворита Мартена Фуркада и захватил лидерство. Первой фамилия украинца красовалась и после второго огневого рубежа – очевиден был очередной "заход на медаль" Сергея. Но увы – повторения прошлогоднего успеха не случилось: на третьем рубеже Семенов заработал минуту штрафа, которая, как оказалось впоследствии, стала роковой: Сергею менее чем 20-ти секунд не хватило до пьедестала почета.

Чемпионом мира стал 35-летний американец Лоуэлл Бэйли, для которого это лучший результат в карьере.

Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины

1. Лоуэлл Бэйли, США (0+0+0+0) 48:07.4

2. Онджей Моравец, Чехия (0+0+0+0) +3.3

3. Мартен Фуркад, Франция (1+0+1+0) +21.2

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5. Сергей Семенов (0+0+1+0) +38.6

41. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +4:22.7

70. Руслан Ткаленко (0+1+1+3) +7:12.1

80. Александр Жирный (1+2+3+1) +8:32.1

Чемпионат мира завершится мужской и женской эстафетами (пятница-суббота) и масс-стартами, которые состоятся в оследний день турнира - воскресенье.