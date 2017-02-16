Российских легкоатлетов обязали вернуть 23 медали Олимпийских игр Пекин-2008 и Лондон-2012

По итогам перепроверки проб Олимпийских игр в Пекине (2008 г.) и Лондоне (2012 г.) Дисциплинарной комиссией МОК вынесены решения в отношении 19 российских легкоатлетов, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

По итогам этих решений возврату подлежат 23 медали, из них 11 медалей подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.

Читайте такжеУкраинские бегуньи получат бронзовые медали ОИ-2012 в эстафете после дисквалификации россиянокСпортсмены, признанные нарушившими антидопинговые правила, а также все участники эстафет в составе которых был спортсмен, уличенный в нарушении антидопинговых правил, обязаны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику в МОК.

На сегодняшний день только один спортсмен - Антон Кокорин (участник мужской эстафеты 4 х 400 м на Олимпийских играх в Пекине 2008) выполнил это требование. Он бежал в одной эстафетной команде с Денисом Алексеевым, чья проба дала положительный результат. Медаль и диплом участника были возвращены Кокориным в декабре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, на фоне грандиохного допинг-скандала сборная РФ по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (исключение составила Дарья Клишина). Кроме того, ВФЛА временно исключена из Международной федерации легкой атлетики (IAAF), а спортсмены РФ не могут принимать участие в международных стартах.