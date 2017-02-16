Умер чемпион Европы в составе сборной Украины по пляжному футболу Евгений Рябчук

Нападающий сборной Украины по пляжному футболу Евгений Рябчук скончался в возрасте 28 лет, сообщает Международный союз пляжного футбола.

Талантливый форвард, который регулярно представлял Украину в последние сезоны, страдал болезнью саркомы печени и умер на этой неделе.

"Наши мысли с его близкими и товарищами по команде в это печальное и трудное время", - говорится в сообщении.

Рябчук стал чемпионом Европы по пляжному футболу в 2016-м году, когда в решающем матче украинская команда обыграла действующих чемпионов мира из Португалии со счетом 2:1.