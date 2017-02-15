Украинка Анна Музычук вышла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

В Тегеране (Иран) завершились партии второго тура 1/8 финала чемпионата мира по шахматам, по результатам которых украинка Анна Музычук вышла в следующий раунд, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка со счетом 1,5:0,5 очка обыграла Алину Кашлинскую из России.

Наша гроссмейстер накануне выиграла партию белыми фигурами, а сегодня сыграла вничью черными.

Читайте такжеУкраинка Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице В свою очередь, Инна Гапоненко свела вничью две партии с другой россиянкой Александрой Костенюк, Наталья Букса сегодня выиграла партию у Сопико Гурамишвили, которой проиграла накануне, а Анна Ушенина проиграла китаянке Жонжинг Тан, которую обыграла накануне - 1:1 во всех матчах.

В этих трех матчах судьба путевки в четвертьфинал будет решаться в четверг на тай-брейке.

Чемпионат мира по шахматам проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.