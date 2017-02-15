Джима и Пидгрушная попали в десятку лучших индивидуальной гонки Чемпионата мира

В австрийском Хохфильцене завершилась индивидуальная гонка у женщин у рамках Чемпионата мира по биатлону, где в Топ-10 попали сразу две представительницы Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Юлия Джима и Елена Пидгрушная заняли, соответственно 9-10 места.

Джима до последнего огневого рубежа была на 3-м месте в "виртуальной" таблице, но допустила два промаха в заключительной "стойке" и выпала из числа претендентов на награды. Ее итоговое отставание от лидера составило 2 минуты 46,1 секунды. Также 2 промаха допустила Елена Пидгрушная, которая отстала от победительницы на 2 минуты 54,1 секунды.

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Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии с результатом 41 минута 30,1 секунды (1 промах). Серебро в активе Габриэлы Коукаловой из Чехии - 25,9 секунды отставания (1), бронза у Алексии Рунгальдьер из Италии - 1 минута 43,5 секунды отставания (0).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене проходит с 9 по 19 февраля.