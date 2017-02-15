Сноубордист Мостовенко завоевал серебро юношеского Олимпийского фестиваля

Копилка сборной Украины на XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который сейчас проходит в турецком Эрзуруме пополнилась третьей серебряной наградой, сообщает НОК Украины.

Ее обладателем стал киевлянин Глеб Мостовенко в сноубордкроссе.

В финальном заезде наш спортсмен пропустил вперед француза Лукаса Корнилла, однако опередил россиянина Данилу Донских (3-е место) и Бастьяна Нила из Франции, который остался без награды.

Это действительно замечательный результат, учитывая то, что спортсмен готовился к этим стартам лишь два года, но ставит перед собой высокие цели и достигает их вместе со своим отцом, который является и его наставником.

Ранее, обладателями серебряных наград стали биатлонистка Кристина Дмитренко и фигуристка Анастасия Говжа.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Глеба, тренерский штаб и всю Федерацию лыжного спорта с успешным стартом и пожелал, чтобы этот успех стал залогом новых блестящих побед.

Как сообщал УНИАН, XIII зимний ЕЮОФ длится с 11 по 18 февраля 2017 года в Эрзуруме (Турция). В соревнованиях принимают участие спортсмены из 34 стран Европы.

25 юных олимпийцев Украины выступают в 7 из 9 видов спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке.