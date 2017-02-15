Украинка Гожва завоевала "серебро" на Европейском олимпийском фестивале в фигурном катании

В турецком Эрзуруме завершились соревнования XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля по фигурному катанию среди девушек, где украинка Анастасия Гожва завоевала серебряную медаль, сообщает НОК Украины.

15-летняя украинка по итогам короткой и произвольной программ заняла 2 место (127.18) и завоевала для Украины вторую награду. Чемпионкой в этом виде программы стала Алина Загитова из России с результатом 187,06 балла.

«Очень рада, что вошла в тройку призеров. Однако своим прокатом очень недовольна. Сделала ошибки в тех элементах, которые хорошо выполняла на тренировках, отрабатывая их. Видимо, нервы дали о себе знать. Непривычно было выступать при таких климатических условий в горной местности на большой высоте. В общем, конечно, я рада медали, но есть еще много над чем работать. Постараюсь в дальнейшем улучшать свои результаты», - отметила спортсменка.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Анастасию, ее тренера Марину Амирханову и Украинскую федерацию фигурного катания на коньках, пожелав дальнейших успехов и новых побед.

Напомним, что первую серебряную медаль на ЕЮОФ-2017 для Украины вчера в спринтерской гонке завоевала биатлонистка Кристина Дмитренко.

Как сообщал УНИАН, XIII зимний ЕЮОФ длится с 11 по 18 февраля 2017 года в Эрзуруме (Турция). В соревнованиях принимают участие спортсмены из 34 стран Европы.

25 юных олимпийцев Украины выступают в 7 из 9 видов спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке.