Долгополов выиграл матч первого круга теннисного турнира в Аргентине

В Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся матч первого круга теннисного турнира Argentina Open серии ATP World Tour 250, в котором Александр Долгополов обыграл Янко Типсаревича из Сербии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Читайте такжеДолгополов и Марченко поднялись на одну строчку вверх в мировом теннисном рейтингеИз-за дождя начало этого поединка было отложено более, чем на полтора часа. Украинцу для победы хватило одного брейка в первой партии и двух - во втором сете. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

В следующем круге нашему теннисисту будет противостоять второй сеяный Пабло Куэвас (№22 в рейтинге АТР). Ранее соперники уже встречались на аргентинских кортах: в 2014-м году Долгополов праздновал победу в Буэнос-Айресе со счетом 6-3 4-6 7-6(5).