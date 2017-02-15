Украинка Плотицына победила на легкоатлетическом турнире в Чехии

Украинка Анна Плотицына стала одной из победительниц легкоатлетического турнира Czech Indoor Gala, который 14 февраля принимала Острава, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Плотицына победила в беге на 60 метров с барьерами, повторив личный рекорд – 7,99 сек. За такое же время она бежала 17 февраля 2015 года в Лодзи. В финал вышла также Анна Чубковцова и финишировала в нем восьмой (8,49 с).

Юлия Чумаченко стала второй в прыжках в высоту. Преодолев со второй попытки 1,88 м, она оставила позади американку Инику МакФерзон. А победила чешка Микаэла Груба (1,90 м).

Читайте такжеЧетверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях во ФранцииВ финал в беге на 60 метров пробились сразу две украинки. Виктория Кащеева финишировала шестой с лучшим результатом сезона. Ее 7,37 секунды стали к тому же нормативом на чемпионат Европы в помещении, который 3-5 марта примет Белград. Кристина Стуй была восьмой (7,45 с). Победила Гейон Эванс из Ямайки (7,20 с). На стадии первого круга остановилась Мария Мокрова (7,57 сек). В соревнованиях среди мужчин не удалось пробиться в финал Владимиру Супруну (6,80 с), а победил здесь с рекордом Бахрейна в помещениях Эндрю Фишер (6,57 с).

Василий Коваль финишировал восьмым в беге на 1500 метров, установив личный рекорд – 3.47,34 минут. Отметим, что быстрее на соревнованиях Коваль не бегал не только в манеже, но и на стадионе. Ранее его лучшим результатом были 3.47,92 мин, показаный еще в 2015 году. Владимир Киц в этот раз выступил в роли пейсмейкера. Победил с личным рекордом венгр Тамаш Казы (3.40,62 мин).