Биатлонистка Дмитренко принесла Украине первую награду Европейского олимпийского фестиваля

Сегодня в турецком Эрзуруме спринтерскими гонками начались соревнования по биатлону XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля, где наша Кристина Дмитренко подтвердила свой высокий статус чемпионки Юношеских Олимпийских игр-2016, завоевав первую награду для Украины на престижном юношеском форуме, сообщает НОК Украины.

Дмитренко финишировала со вторым результатом, допустив один промах на втором огневом рубеже и пропустив вперед лишь биатлонистку из Франции (+21.5).

«Очень рада этой награде! Было трудно бежать. К тому же, сделала один необязательный промах. Эмоции взяли верх. Тем не менее, невероятно счастлива, что получила медаль! На трассе меня поддерживали многие люди, подсказывали, подгоняли. Благодарна всем тренерам и всем, кто помогал мне, всем, кто болел за меня дома, в Украине. Я безумно счастлива!», - прокомментировала сразу после успешного финиша наша биатлонистка.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Кристину, тренерский состав и Федерацию биатлона во главе с Владимиром Бринзаком, пожелав дальнейших успехов в следующих гонках Фестиваля.

XIII зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Эрзеруме (Турция) с 11 по 18 февраля.