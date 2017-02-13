Сборная Чехии по биатлону усилила меры предосторожности из-за "сумасшедшего российского комментатора"

В адрес чешских биатлонистов Михала Шлезингра и Габриэлы Коукаловой стали поступать угрозу из-за их позиции по применению допинга в российском спорте, сообщает Isport.

«Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких как сумасшедший российский комментатор Губерниев. Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ», – сказал тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш.

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«Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас», – цитирует тренера женской команды Зденека Витека iDNES.cz.

Как сообщал УНИАН, ранее чешка Габриэла Коукалова стала чемпионкой мира в спринтерской гонке.