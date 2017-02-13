Долгополов и Марченко поднялись на одну строчку вверх в мировом теннисном рейтинге

Оба представителя Украины в Топ-100 мирового рейтинга Александр Долгополов и Илья Марченко синхронно поднялись на одну позицию, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Долгополов поднялся с 67-го на 66-е место (715 очков). В свою очередь, Илья Марченко с 91-й строчки рейтинга поднялся на 90-ю (624). Кроме того, находящийся за пределами Топ-100 Сергей Стаховский также поднялся на одну ступень вверх - со 108-го на 107-е место.

Читайте такжеЭкс-лучший теннисист Украины Стаховский проиграл 254-й ракетке мираВ Топ-10 мирового рейтинга произошло одно изменение - швейцарец Роджер Федерер (9) поменялся местами с Гаэлем Монфисом (10). Первые восемь мест в рейтинге по-прежнему занимают Энди Маррей (Великобритания), Новак Джокович (Сербия), Станислас Вавринка (Швейцария), Милош Раонич (Канада), Неи Нисикори (Япония), Рафаэль Надаль (Испания), Марин Чилич (Хорватия) и Доминик Тим (Австрия).

Рейтинг АТР обновляется раз в неделю, за исключением тех дней, когда проходят турниры серии "Большого шлема", которые длятся две недели.