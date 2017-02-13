Экс-украинец Тарновский лишен бронзовой медали Рио-2016 в гребле за применение допинга

Быший спортсмен сборной Украины Сергей Тарновский, выступающий за Молдавию и завоевавший в Рио бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров, попался на допинге и должен будет вернуть и брозновую награду Олимпиады- 2016, сообщает Veslo.org.ua.

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 4 года с момента начала разбирательств. Таким образом, он сможет вернулься в спорт только в 2020 году, причем в этом случае у него не будет возможности бороться за попадание на следующие Игры в Токио.

Бронза Рио-2016 перейдет россиянину Илье Штокалову, а украинец Павел Алтухов официально станет 4-м по итогам заезда.

Читайте такжеРио-2016. Украинец Алтухов занял пятое место в финале по гребле на каноэУ Тарновского еще есть возможность подать апелляцию. Также стоит обратить внимание и на возраст, ведь ему еще нет и 20 лет, так что при наличии воли он еще вполне сможет вернуться.

На Олимпийских играх Тарновский был отстранен от соревнований уже спустя день после завоевания бронзы, поскольку стали известны предварительные результаты его допинг-пробы, взятой еще до Олимпиады. Как следствие, он не вышел на старт в двойке со своим братом Олегом. Позже стало известно, что в крови Сергея был обнаружено вещество гонадотропический релизинг пептид - 2, стимулирующий гормон роста. Спортсмен, тренер и врач заявили, что данное вещество им неизвестно и его никогда не использовали.

До 2013 года Сергей Тарновский выступал за сборную Украины, после чего перешел в сборную Молдавии. В 2014 году в возрасте семнадцати лет принимал участие в юношеских Олимпийских играх в Нанкине и одержал победу в спринтерской гонке одиночных каноэ. На чемпионате мира 2015 года стал третьим на "тысяче", уступив только Себастьяну Бренделю и Мартину Фуксе, а на чемпионате Европы в 2016 году стал вторым, проиграв лишь тому же Бренделю.