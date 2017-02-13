Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису

Женская сборная Украины по теннису сыграет в плей-офф за право выйти в Мировую группу I Кубка федерации сезона-2018 с одной из четырех команд, проигравших в первом раунде турнира нынешнего сезона-2017, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам матчей состоявшихся в минувшие выходные, соперниками украинок могут стать теннисистки Испании (уступили Чехии со счетом 2:3), Нидерландов (1:4 от Беларуси), Франции (1:4 от Швейцарии) и Германии (0:4 от США).

Соперник станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в матче Мировой группы II обыграла команду Австралии со счетом 3:1. Вместе с украинками в плей-офф за право выступать в Мировой группе I пробились команды России (победа 4:1 у Тайбэя), Бельгии (3:1 у Румынии) и Словакии (3:2 у Италии).