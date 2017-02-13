Украинская шашистка Мотричко выиграла женский Riga Open Letland 2017

В Риге завершился шашечный турнир Riga Open Letland 2017, в котором украинка Виктория Мотричко стала единственной из женщин-участниц турнира, кто набрал 10 очков, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша гроссмейстер в 7 партиях одержала 3 победы и 4 свела вничью.

2-3 места среди женщин поделили сестры Дарья и Ольга Федорович из Беларуси - по 9 баллов.

В объединенной таблице мужчин и женщин украинка оказалась на 4-м месте в компании мужчин-гроссмейстеров, который также набрали по 10 балло. Украинку опередили голландец Маттиас де Кройф, россиянин Андрей Калмаков и Алексей Домчев из Литвы.