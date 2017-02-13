Украинская шашистка Мотричко выиграла женский Riga Open Letland 2017
12:12, 13 февраля 2017Другое
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Наша спортсменка набарала 10 очков.
Виктория Мотричко начала 2017-й год с победы на турнире в Риге / odessa-sport.info
В Риге завершился шашечный турнир Riga Open Letland 2017, в котором украинка Виктория Мотричко стала единственной из женщин-участниц турнира, кто набрал 10 очков, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша гроссмейстер в 7 партиях одержала 3 победы и 4 свела вничью.
2-3 места среди женщин поделили сестры Дарья и Ольга Федорович из Беларуси - по 9 баллов.
В объединенной таблице мужчин и женщин украинка оказалась на 4-м месте в компании мужчин-гроссмейстеров, который также набрали по 10 балло. Украинку опередили голландец Маттиас де Кройф, россиянин Андрей Калмаков и Алексей Домчев из Литвы.
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