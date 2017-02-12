"Мотор" выиграл последний матч группового этапа гандбольной Лиги чемпионов

В Хольстебро (Дания) завершился матч последнего 10-го тура группового этапа Лиги чемпионов по гандболу, в котором команда с одноименным названием принимала украинский "Мотор" из Запорожья и уступила сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 28:30.

Датчане имели преимущество в первой половине игры и выиграли ее со счетом 17:15. Впрочем, после перерыва украинский коллектив был более активен, сумел сначала сравнять счет, а затем и довести дело до победы.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал Аргем Козакевич - 7 голов. На счету Сергея Бурки - 6 мячей.

Таким образом, "Мотор" набрал в итоговой турнирной таблице 15 очков - 7 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Команда заняла 2-е место и вышла в следующий раунд соревнований.